Cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do tự ý tiêm truyền tại nhà

Khoa Nội Hô hấp & Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa điều trị thành công một ca nhiễm khuẩn huyết phức tạp, khởi nguồn từ việc bệnh nhân tự ý can thiệp y tế tại nhà. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khi người dân tự điều trị không đúng cách, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý nền.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông B.V.T, nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau dữ dội vùng khớp háng hai bên, kèm theo ho, đau ngực và khó thở. Trước đó, do đau nhức khớp, ông T. đã tự ý tiêm truyền trực tiếp vào khớp với mục đích giảm đau. Sau can thiệp, tình trạng sốt xuất hiện và diễn tiến nặng dần.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Phượng, Trưởng khoa Nội Hô hấp & Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được xác định mắc nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm tủy xương và viêm khối cơ chậu - đùi hai bên trên nền bệnh đái tháo đường type 2. Các bác sĩ nhận định, ổ nhiễm trùng nhiều khả năng bắt nguồn từ việc tiêm truyền vào khớp không đảm bảo vô trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu và lan rộng, gây tổn thương đa cơ quan.

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp điều trị đã khẩn trương triển khai phác đồ kháng sinh kinh nghiệm phối hợp. Nhờ chẩn đoán kịp thời và xử trí đúng hướng, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân đã hết sốt, sức khỏe dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng được kiểm soát.

Từ trường hợp trên, BSCKI Nguyễn Thị Phượng khuyến cáo, việc tự ý tiêm truyền vào khớp tại nhà hoặc tại các cơ sở không bảo đảm điều kiện vô trùng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Đặc biệt, với bệnh nhân đái tháo đường, sức đề kháng suy giảm khiến nguy cơ nhiễm trùng lan rộng nhanh, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm tủy xương và biến chứng nặng. Khi có biểu hiện đau nhức xương khớp, người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo đúng quy trình chuyên môn, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tô Hà