Cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do tự ý tiêm truyền tại nhà

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Khoa Nội Hô hấp & Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa điều trị thành công một ca nhiễm khuẩn huyết phức tạp, khởi nguồn từ việc bệnh nhân tự ý can thiệp y tế tại nhà. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khi người dân tự điều trị không đúng cách, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý nền.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông B.V.T, nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau dữ dội vùng khớp háng hai bên, kèm theo ho, đau ngực và khó thở. Trước đó, do đau nhức khớp, ông T. đã tự ý tiêm truyền trực tiếp vào khớp với mục đích giảm đau. Sau can thiệp, tình trạng sốt xuất hiện và diễn tiến nặng dần.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Phượng, Trưởng khoa Nội Hô hấp & Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được xác định mắc nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm tủy xương và viêm khối cơ chậu - đùi hai bên trên nền bệnh đái tháo đường type 2. Các bác sĩ nhận định, ổ nhiễm trùng nhiều khả năng bắt nguồn từ việc tiêm truyền vào khớp không đảm bảo vô trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu và lan rộng, gây tổn thương đa cơ quan.

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp điều trị đã khẩn trương triển khai phác đồ kháng sinh kinh nghiệm phối hợp. Nhờ chẩn đoán kịp thời và xử trí đúng hướng, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân đã hết sốt, sức khỏe dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng được kiểm soát.

Từ trường hợp trên, BSCKI Nguyễn Thị Phượng khuyến cáo, việc tự ý tiêm truyền vào khớp tại nhà hoặc tại các cơ sở không bảo đảm điều kiện vô trùng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Đặc biệt, với bệnh nhân đái tháo đường, sức đề kháng suy giảm khiến nguy cơ nhiễm trùng lan rộng nhanh, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm tủy xương và biến chứng nặng. Khi có biểu hiện đau nhức xương khớp, người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo đúng quy trình chuyên môn, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tin liên quan:
  • Cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do tự ý tiêm truyền tại nhà
    WHO cảnh báo tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh

    Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế, bài toán nhân lực ngành y đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chỉ...
Điểm tựa cho bệnh nhân

Điểm tựa cho bệnh nhân

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc tinh thần và cải thiện trải nghiệm người bệnh, những nhân viên y tế ở Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang âm thầm trở thành “điểm tựa” giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế...
Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong hệ thống y tế hiện đại, xét nghiệm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi kết quả xét nghiệm chính xác là cả một quy trình phức tạp liên quan đến máy móc, kỹ thuật và...
Làm chủ kỹ thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng - Bước tiến mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Làm chủ kỹ thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng - Bước tiến mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian cử ekip bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã chính thức triển khai và làm chủ kỹ thuật...
