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Cảnh báo ngập úng tại 10 xã ven sông Cầu Chày

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục xuống, song tại trạm thủy văn Xuân Vinh vẫn ở mức báo động 1. Nguy cơ ngập úng còn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông thuộc 10 xã.

Cảnh báo ngập úng tại 10 xã ven sông Cầu Chày

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục xuống, song tại trạm thủy văn Xuân Vinh vẫn ở mức báo động 1. Nguy cơ ngập úng còn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông thuộc 10 xã.

Cảnh báo ngập úng tại 10 xã ven sông Cầu Chày

Ảnh minh họa.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa sáng 27/8, mực nước trên sông Cầu Chày đang xuống thấp dần.

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn Ngọc Lặc ở mức 24,98m; tại trạm thủy văn Xuân Vinh là 8,38m, cao hơn báo động 1 là 0,38m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục xuống; tại trạm thủy văn Xuân Vinh duy trì ở mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị thuộc các xã: Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh và Định Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1. Lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị; ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP

Từ khóa:

#sông #Ngập úng #Mực nước #Cảnh báo #Khí tượng thủy văn #vùng trũng thấp #Sản xuất nông nghiệp #Nguy cơ #Nuôi trồng thủy sản #Thiệu Hóa

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