Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa

Theo bản tin vừa phát đi của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 28/9, mực nước trên sông Chu tại trạm Bái Thượng là 17,26m, trên BĐ2 0,76m.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo từ ngày 28/9 đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5-9m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông nhỏ khu vực tỉnh Thanh Hóa có thể lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Trước đó, tối 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động 1 trên sông Chu tại trạm thuỷ văn Xuân Khánh. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Sao Vàng, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Đông Tiến triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

NM