Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa và 5 tỉnh, thành

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường trên khu vực tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 20h ngày 16/8 đến 8h ngày 17/8, khu vực các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, lượng mưa đo được tại Mai Lâm (Thanh Hóa) là 99,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Phú Thọ, Quảng Trị và TP Huế từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Riêng khu vực tỉnh Thanh Hóa, 59 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, gồm: Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Như Thanh, Nông Cống, Tân Ninh, Trung Chính, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Thọ, An Nông, Biện Thượng, Công Chính, Định Hòa, Định Tân, Hà Long, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Ngọc Trạo, Như Xuân, Quý Lộc, Sao Vàng, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trường Lâm, Vân Du, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Trường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

NM