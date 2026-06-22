Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 23 đến 25/6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa. Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) dự báo 99 xã, phường có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) và 11 xã, phường ở cấp III (cấp cao), yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Chi cục Kiểm lâm, tại các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cấp V, thời tiết khô hạn kéo dài khiến khả năng xảy ra cháy lớn và cháy lan rất nhanh trên các loại rừng. Trước tình hình đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm dễ cháy; kiểm soát người và phương tiện ra, vào rừng; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác lửa rừng 24/24 giờ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, nghiêm cấm việc đốt thực bì, đốt nương rẫy và sử dụng lửa trong, ven rừng trong thời gian nguy cơ cháy cao.

Đối với 11 xã, phường được dự báo cháy rừng cấp III, chính quyền địa phương và các chủ rừng phải tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, duy trì lực lượng tuần tra, canh gác từ 10 giờ đến 20 giờ hằng ngày; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát phải báo cáo ngay Chi cục Kiểm lâm để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đối với các vụ cháy lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, công trình trọng điểm hoặc quốc phòng - an ninh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng ứng cứu theo quy định.

Theo danh sách dự báo, có 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh được cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) và 11 xã, phường ở cấp III (cấp cao). 45 xã, phường còn lại có lượng mưa trên 5 mm trong những ngày gần đây nên nguy cơ cháy rừng ở mức thấp hơn.

LP