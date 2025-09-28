Căng thẳng Nga - NATO: Phát hiện UAV đáng ngờ tại căn cứ quân sự lớn nhất Đan Mạch và Na Uy

Đan Mạch một lần nữa ghi nhận sự xuất hiện của các máy bay không người lái (UAV) không xác định, lần này bay trên căn cứ quân sự lớn nhất của nước này cùng nhiều địa điểm quân sự khác. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ phát hiện UAV đáng ngờ kéo dài suốt một tuần qua.

Xe đỗ tại Sân bay Aalborg, Đan Mạch, ngày 25/9/2025. Tối 24/9 và rạng sáng 25/9, nhiều máy bay không người lái được phát hiện bay trên khu vực này, khiến không phận sân bay phải tạm thời đóng cửa. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát Đan Mạch, có từ một đến hai chiếc UAV xuất hiện trên bầu trời căn cứ không quân Karup - cơ sở quân sự lớn nhất của Đan Mạch, nơi tập trung toàn bộ trực thăng của lực lượng vũ trang, hệ thống giám sát không phận và một phần bộ chỉ huy quốc phòng. Ở Na Uy láng giềng, giới chức cũng báo cáo phát hiện UAV gần căn cứ không quân Ørland - nơi có các tiêm kích F-35.

Các vụ xuất hiện UAV liên tiếp đã buộc nhiều sân bay ở Đan Mạch phải ngừng hoạt động trong tuần qua. Sân bay Copenhagen - lớn nhất và bận rộn nhất nước này - phải tạm đóng cửa gần 4 giờ sau khi nghi ngờ có UAV bay trong khu vực. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi những vụ việc này là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào hạ tầng trọng yếu của đất nước, coi đây là một phần của “chiến tranh hỗn hợp”, đồng thời không loại trừ khả năng có sự dính líu của Nga.

Bà nói: “Tôi không thể loại trừ Nga. Chúng ta đã thấy drone xuất hiện bất hợp pháp ở Ba Lan, hoạt động tại Romania, các vụ vi phạm không phận Estonia, tấn công mạng vào sân bay châu Âu cuối tuần qua. Và giờ là drone ở Đan Mạch, thậm chí cả ở Oslo và Na Uy. Với tôi, đây rõ ràng là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch”.

Tuy nhiên, phía Moscow kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc, thậm chí cho rằng đây có thể là một “hành động khiêu khích được dàn dựng” bởi NATO nhằm đổ lỗi cho Nga.

Trước mối đe dọa ngày càng tăng từ chiến tranh bằng UAV, châu Âu đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng thủ. Đức thông báo sẽ thành lập Trung tâm phòng thủ drone, kết nối nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ từ chính quyền liên bang, các bang, cảnh sát liên bang, cảnh sát hình sự và cảnh sát địa phương, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu mới để đối phó nguy cơ này. Trong bối cảnh đó, Copenhagen sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu. Đan Mạch đã chấp nhận đề nghị hỗ trợ từ Thụy Điển, triển khai công nghệ chống drone của Stockholm để đảm bảo hội nghị diễn ra an toàn, không bị gián đoạn.

Thanh Hằng

Nguồn: WIon, Reuters