Canada và Ukraine ký tuyên bố đối tác 100 năm

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký tuyên bố về quan hệ đối tác 100 năm, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoáng sản quan trọng và công nghệ.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tuyên bố về quan hệ đối tác 100 năm. Ảnh: AA.

Phát biểu sau lễ ký tại Calgary ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết, tuyên bố này không chỉ nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay mà còn đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa Canada và Ukraine. Theo ông, hai nước sẽ xây dựng khuôn khổ hợp tác dài hạn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh, tái thiết Ukraine, năng lượng, khoáng sản quan trọng và công nghệ.

Ông Carney cho biết, Canada đang thúc đẩy chương trình tái trang bị quốc phòng lớn nhất trong khoảng 70 năm qua, trong đó máy bay không người lái (UAV) được xác định là một thành phần quan trọng. Lực lượng vũ trang Canada hiện có khoảng 2.000 UAV, song theo ông, nước này sẽ cần tới “hàng triệu” UAV trong những năm tới.

Thủ tướng Canada cho biết, chính phủ đã triển khai Sáng kiến Máy bay không người lái Quốc phòng nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước, đồng thời thành lập một sàn giao dịch UAV quốc gia kết nối các đơn vị quân đội với gần 400 nhà cung cấp Canada. Chính phủ cũng đã trao các hợp đồng ban đầu trị giá tới 50 triệu CAD, với mục tiêu tăng gấp 10 lần số UAV được triển khai và hướng tới xây dựng năng lực sản xuất hàng triệu UAV trong vòng 2 năm.

Canada và Ukraine tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Ảnh: AP.

Canada và Ukraine cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Hai bên công bố quan hệ đối tác giữa General Dynamics Mission Systems-Canada và Green Tech Harvest của Ukraine để phát triển và sản xuất UAV.

Về hỗ trợ Ukraine, ông Carney xác nhận, Canada sẽ cung cấp gói thiết bị phòng không trị giá 350 triệu CAD, trong đó có các tên lửa đánh chặn, thông qua cơ chế JUMPSTART của Mỹ. Canada cũng sẵn sàng tham gia chương trình chống tên lửa đạn đạo FREYJA của châu Âu bằng các công nghệ của nước này.

Tổng thống Zelensky cho biết, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Canada lần này có tổng trị giá hơn 2 tỷ USD. Ông cũng cho biết hai nước đang đàm phán một thỏa thuận riêng về UAV và dự kiến sớm đạt được thỏa thuận toàn diện.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Agency.