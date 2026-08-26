Canada áp thuế trả đũa lên hơn 700 mặt hàng Mỹ, chiến tranh thương mại với Washington leo thang

Canada ngày 25/8 công bố các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hơn 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, với mức thuế từ 15% đến 50%, sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào phút chót. Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu thương mại giữa hai đồng minh Bắc Mỹ.

Canada ngày 25/8 công bố các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hơn 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, với mức thuế từ 15% đến 50%. Ảnh: TRT.

Theo Bộ Tài chính Canada, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 8/9, áp dụng đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD(đô la Canada), tương đương gần 20 tỷ USD. Ottawa cho biết mức thuế sẽ được áp dụng theo nguyên tắc “đôla đổi đôla, mức thuế tương ứng với mức thuế”, nhằm đáp trả việc Washington áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada có giá trị tương đương, bắt đầu từ ngày 22/8.

Các mặt hàng chịu thuế trả đũa mới tập trung vào những lĩnh vực được đánh giá dễ bị tác động bởi các biện pháp của Mỹ, trong đó có thép, nhôm, sữa và phô mai, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và thiết bị điện tử. Một số sản phẩm thép và nhôm sẽ chịu thuế tới 50%, trong khi nhiều nhóm hàng khác chịu mức 25%; một số thiết bị điện và dụng cụ nằm trong nhóm chịu thuế 15%.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne. Ảnh: TRT.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne khẳng định Ottawa không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại, nhưng buộc phải hành động để bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp trong nước trước những biện pháp mà Canada cho là không hợp lý của Mỹ.

Song song với các biện pháp trả đũa, Chính phủ Canada công bố gói hỗ trợ mới và mở rộng trị giá 7,5 tỷ CAD nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ. Gói này được xây dựng trên các chương trình hỗ trợ trước đó mà Ottawa cho biết đã có tổng trị giá gần 25 tỷ CAD kể từ khi các biện pháp thuế của Mỹ bắt đầu được triển khai.

Chính phủ Canada cho biết các biện pháp hỗ trợ sẽ hướng tới người lao động, nông dân, ngư dân, doanh nghiệp và những ngành sản xuất chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến thuế quan.

Đây là dấu hiệu cho thấy Ottawa đang chuẩn bị cho khả năng tranh chấp thương mại với Washington không còn là một cuộc đối đầu ngắn hạn mà có thể kéo dài, gây sức ép đáng kể đối với hoạt động sản xuất và việc làm tại Canada.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, TRT.