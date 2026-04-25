Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026

Để chào mừng Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026, 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng phường Sầm Sơn khẩn trương lắp đặt tại bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn. Hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân và du khách một màn pháo hoa vô cùng lộng lẫy và mãn nhãn.

VIDEO: Bên trong trận địa pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Sáng 25/4, các lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa cho Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, ngày sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.

Năm nay có 120 giàn và khoảng 400 quả pháo hoa nổ tầm thấp với đa dạng các loại pháo sẽ mang đến một màn bắn pháo hoa mãn nhãn, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi đến đông đảo người dân và du khách.

Để chuẩn bị cho chương trình, ngay từ sáng sớm, khoảng 84 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự phường Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá, dân quân tự vệ phường Sầm Sơn và Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21, Bộ Quốc phòng đã có mặt để thực hiện việc lắp đặt.

Để đảm bảo an toàn, việc lắp đặt được lực lượng chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Pháo được đưa đến khu vực tập kết tại bãi biển đối diện khu vực sân khấu diễn ra khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Sầm Sơn cho biết, công tác tổ chức, lắp đặt, phục vụ bắn và bảo vệ trận địa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo an ninh - trật tự và tuyệt đối an toàn.

Công việc lắp đặt được lực lượng chức năng triển khai từ 6 giờ sáng ngày 25/4 đến chiều cùng ngày.

Nối kíp nổ với nhau là phần quan trọng nhất trong việc lắp đặt trận địa. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị điện tử lập trình và điều khiển pháo hoa bắn từ xa.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối an toàn của các cơ quan chức năng liên quan chắc chắn đêm nay, du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, rực rỡ sắc màu.

Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” chính thức khai mạc vào 19h30, ngày 25/4 tại Sân khấu Quảng trường biển (phường Sầm Sơn). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; tiếp sóng trên các kênh của báo và phát thanh, truyền hình một số tỉnh, thành phố và livestream trên các nền tảng số.

Hoàng Đông - Phương Đỗ