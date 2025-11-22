Hotline: 0822.173.636   |

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa xuất sắc giành giải tại hội thi lính chữa cháy và nhân viên cấp cứu toàn cầu

Tuyết Hạnh
(Baothanhhoa.vn) - Thượng úy Lê Văn Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa), thành viên Đội tuyển thi đấu Công an Việt Nam đã xuất sắc giành giải Á quân tại Hội thi Toàn cầu dành cho Lính chữa cháy và Nhân viên cấp cứu SGFPC 2025.

Ngày 21/11, trong khuôn khổ Hội thi Toàn cầu dành cho Lính chữa cháy và Nhân viên cấp cứu SGFPC 2025 diễn ra tại Singapore, Thượng úy Lê Văn Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, thành viên Đội tuyển thi đấu Công an Việt Nam, đã xuất sắc giành ngôi Á quân ở nội dung cá nhân “Braveheart” (Dũng cảm) - một trong những phần thi khắc nghiệt nhất của giải.

Nội dung “Braveheart” được xem là thử thách cá nhân hàng đầu tại SGFPC 2025, quy tụ những vận động viên cứu hỏa có thể trạng, bản lĩnh và kỹ thuật tốt nhất từ nhiều quốc gia.

Thử thách gồm 8 giai đoạn liên hoàn với cường độ cao, được thiết kế để kiểm tra toàn diện sức mạnh cơ bắp, khả năng linh hoạt, kỹ năng tác chiến chữa cháy - cứu nạn và đặc biệt là sức bền tinh thần, yếu tố sống còn đối với mỗi lính cứu hỏa chuyên nghiệp.

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa xuất sắc giành giải tại hội thi lính chữa cháy và nhân viên cấp cứu toàn cầu

Các thành viên Đội tuyển thi đấu Công an Việt Nam dự Hội thi Toàn cầu dành cho Lính chữa cháy và Nhân viên cấp cứu SGFPC 2025.

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các lực lượng cứu hỏa quốc tế, Thượng úy Lê Văn Dũng đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và phong độ thi đấu ấn tượng, qua đó xuất sắc giành giải Á quân. Đây cũng là giải thưởng duy nhất của đội tuyển Công an Việt Nam trong toàn giải đấu.

