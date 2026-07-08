Cảm xúc theo trái bóng lăn tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn, ngoài những màn tranh tài sôi nổi của các cầu thủ nhí, còn có rất đông cổ động viên là ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người hâm mộ của cầu thủ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân đấu.

VIDEO: Cổ động viên cuồng nhiệt tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân thi đấu.

Nhiều cổ động viên đội mũ, che ô, khoác áo chống nắng, nhưng ánh mắt vẫn không rời sân đấu.

Ở khu vực đường biên phụ huynh đứng sát hàng rào lưới dõi theo từng bước chạy của con em mình.

Mỗi pha bóng đẹp, một bàn thắng được ghi đều nhận về tiếng hò reo vang dội.

Và khi có một đội tổ chức tấn công, nhiều cổ động viên lại như nín thở theo từng nhịp bóng.

Có người liên tục gọi tên con, nhắc nhở giữ vị trí, rồi vỡ òa cảm xúc theo nhịp bóng lăn.

Ở một góc khác của sân, những cổ động viên đặc biệt mang theo trống, cờ và cả những khẩu hiệu tự làm để khuấy động bầu không khí.

Tiếng trống đều đặn hòa cùng những tiếng hô “Cố lên!”, “Quyết thắng!” tạo nên nguồn năng lượng lan tỏa khắp sân bóng.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành tổ chức, là sân chơi để các em nhỏ thể hiện năng khiếu, rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá. Sự đồng hành, cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ đã tiếp thêm động lực để các cầu thủ nhí tự tin cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Phương Đỗ - Hoàng Đông