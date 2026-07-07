Bốn cái tên vào bán kết lứa tuổi U10 sau cơn “địa chấn” và những màn ngược dòng

Chiều 7/7, vòng tứ kết lứa tuổi U10 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V diễn ra với 4 cặp đấu, và Thạch Thành, phường Hạc Thành, Định Hòa, BVĐK Trí Đức Thành 2 là những đội bóng xuất sắc giành quyền góp mặt tại vòng bán kết.

Tào Khánh Toàn và các đồng đội U10 Thạch Thành thể hiện bản lĩnh với màn ngược dòng trước Trung tâm Anh Năng.

Ở trận tứ kết đầu tiên, FC Trung tâm Anh Năng (Nghi Sơn) và FC Thạch Thành đã tạo nên màn so tài đáng chú ý giữa đại diện miền biển và đại diện miền núi. Dù bị đánh giá thấp hơn, Anh Năng nhập cuộc đầy tự tin và chơi lấn lướt trong những phút đầu. Đội bóng đến từ Nghi Sơn thậm chí còn bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Thạch Thành đã được thể hiện đúng lúc. Đội bóng miền núi nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tiếp ghi bàn để dẫn ngược 3-2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, dù Anh Năng vẫn thi đấu đầy quyết tâm, nhưng khoảng cách về chuyên môn dần được thể hiện rõ. Nguyễn Hải Phong tỏa sáng với một cú hat-trick, trong khi Tào Khánh Toàn lập cú đúp, góp công lớn giúp Thạch Thành giành chiến thắng thuyết phục 7-2, ghi tên mình vào bán kết.

Dẫu vậy, việc lần đầu góp mặt ở tứ kết cũng là thành tích rất đáng ghi nhận đối với FC Trung tâm Anh Năng.

Gia Khánh (trái) thi đấu ấn tượng giúp U10 phường Hạc Thành có chiến thắng thuyết phục trước U10 Ngọc Lặc.

Trong trận tứ kết thứ hai, FC Phường Hạc Thành tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch khi vượt qua FC Ngọc Lặc với tỷ số đậm 6-1. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng nhưng đội chủ nhà là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Sau bàn mở tỷ số từ khá sớm, Phường Hạc Thành hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục gia tăng cách biệt. Ngọc Lặc chỉ có được một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 trước khi Phường Hạc Thành bùng nổ ở những phút cuối để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-1.

U10 Định Hoà (xanh) gây bất ngờ khi đánh bại U10 Thiệu Hóa để giành vé dự bán kết ở lần đầu tham gia.

Bất ngờ lớn nhất của vòng tứ kết đến từ cuộc đối đầu giữa FC Thiệu Hóa và FC Định Hòa.

Chỉ ngay sau cú giao bóng đầu tiên, Định Hòa đã có bàn thắng mở tỷ số và tiếp tục nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Thiệu Hóa cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi vùng lên mạnh mẽ, san bằng tỷ số 2-2 rồi cùng đối thủ tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn đến 3-3.

Đúng vào thời điểm trận đấu tưởng như sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, Lê Trọng Vũ đã ghi bàn quyết định ở phút 32, giúp Định Hòa giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 và tạo nên cú sốc lớn khi loại một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất giải để giành vé vào bán kết.

U10 BVĐK Trí Đức Thành bay cao trên đôi cánh của Ngân Đại Bảo.

Trong khi đó, trận tứ kết cuối giữa FC BVĐK Trí Đức Thành 2 và FC Bách Khoa Thường Xuân cũng mang đến màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Bách Khoa Thường Xuân tận dụng tốt những sai lầm của đối phương để sớm dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Trí Đức Thành 2 từng bước lấy lại thế trận sau bàn gỡ 1-2.

Điểm nhấn của trận đấu thuộc về Ngân Đại Bảo - cầu thủ được nhiều khán giả ví như “Messi” của giải đấu nhờ kỹ thuật khéo léo và khả năng tạo đột biến. Với cú hat-trick ấn tượng cùng hàng loạt pha xử lý đẹp mắt, Đại Bảo đã truyền cảm hứng giúp BVĐK Trí Đức Thành 2 lội ngược dòng giành chiến thắng 5-3, qua đó khép lại danh sách 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết lứa tuổi U10.

Hoàng Sơn