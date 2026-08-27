Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Chính quyền các cấp chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (DN); từng bước xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện mở rộng sản xuất và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng thực chất, giảm chi phí giúp doanh nghiệp khơi thông nguồn lực, sản xuất hiệu quả.

Từ “quản lý” sang “phục vụ”

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Lam Sơn xác định DN là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc giải quyết thủ tục CCHC tạo thuận tiện hơn cho người dân và DN đã có bước chuyển rõ nét theo hướng công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Toàn bộ thủ tục hành chính tại xã được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 95%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 100%. Từ đầu năm đến nay, xã Lam Sơn đã giải quyết 4.639 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,43%; mức độ hài lòng của người dân và DN đạt 100%.

Công ty TNHH Giày Phúc Thành, ở thôn Hồng Kỳ, xã Lam Sơn, có gần 1.000 công nhân làm việc trên các chuyền may. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và thị trường còn nhiều biến động, để duy trì hoạt động ổn định, bên cạnh nỗ lực của DN, sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng.

Bà Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Giày Phúc Thành, cho biết: “Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, an ninh trật tự và những thủ tục phát sinh đã giúp DN thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động, tạo sự yên tâm để duy trì và mở rộng sản xuất”.

Từ thực tiễn hoạt động của DN có thể thấy, CCHC chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những thay đổi trong quy trình, thủ tục được chuyển hóa thành sự thuận lợi cụ thể cho người dân và DN. Một trong những giải pháp được Thanh Hóa triển khai là cơ chế ưu tiên “làn xanh” trong xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp, lan tỏa và đóng góp lớn vào tăng trưởng. Trong đó, lĩnh vực đầu tư, DN và vốn được xác định là nhóm trọng tâm, bởi đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Riêng nhóm này có 19 thủ tục được thực hiện theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, thời gian giải quyết được cắt giảm từ 33% đến 60% so với quy định. Điển hình là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án cụm công nghiệp, dự án trạm biến áp... được rút ngắn từ 26 ngày làm việc xuống còn 13 ngày, tương đương giảm 50% thời gian theo quy định. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi vướng mắc được tháo gỡ kịp thời không chỉ giúp DN tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa nguồn lực sớm vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Cải cách tạo niềm tin, đầu tư khởi sắc

Những chuyển biến trong CCHC đang từng bước tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng DN và nhà đầu tư. Theo kết quả đánh giá Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực thi các Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025) do Bộ Công Thương công bố, Thanh Hóa đạt 30,93/40 điểm, xếp hạng 3/34 tỉnh, thành phố và được xếp vào nhóm tốt. Điều này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện.

Những nỗ lực CCHC cũng đang được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thu hút đầu tư. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 73 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 13.074 tỷ đồng và 151,7 triệu USD. Trong số này có nhiều dự án quy mô lớn, như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp số 16 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tổng vốn 2.995 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình, tổng vốn 1.969 tỷ đồng; Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học tại xã Xuân Bình tổng vốn 1.000 tỷ đồng; Nhà máy nhôm công nghệ cao EcoAlu thuộc Cụm Công nghiệp Hợp Thắng tại xã Hợp Tiến tổng vốn 980 tỷ đồng...

Đằng sau những dự án được cấp phép, những dây chuyền sản xuất mới được đầu tư là kỳ vọng về việc làm, thu nhập cho người lao động và sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Mỗi dự án được triển khai thuận lợi cũng đồng nghĩa với việc thêm một nguồn lực được đưa vào nền kinh tế. Với phương châm “DN thành công - Thanh Hóa phát triển”, Thanh Hóa xác định thành công của nhà đầu tư, DN chính là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một môi trường đầu tư thông thoáng, một nền hành chính phục vụ và một chính quyền đồng hành sẽ là nền tảng để tỉnh tiếp tục thu hút các nguồn lực xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Khánh Phương