Cách tính lương làm thêm giờ dịp lễ, Tết

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi làm thêm giờ, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, Tết sẽ được trả lương cao hơn so với ngày làm việc bình thường. Đây là quyền lợi quan trọng cần được nắm rõ để bảo đảm lợi ích chính đáng.

Cụ thể, tiền lương làm thêm giờ được tính dựa trên tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm nhân với hệ số tương ứng và số giờ làm thêm.

Đối với làm thêm vào ban ngày:

Vào ngày làm việc bình thường, người lao động được trả ít nhất bằng 150% tiền lương giờ.

Vào ngày nghỉ hằng tuần, mức hưởng ít nhất bằng 200%.

Vào ngày lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương, mức hưởng ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ đó đối với người hưởng lương ngày.

Đáng chú ý, nếu người lao động làm việc trong ngày lễ, Tết, tổng thu nhập có thể cao hơn nhiều do vừa được hưởng lương ngày nghỉ, vừa được trả thêm tiền làm thêm giờ theo quy định.

Đối với trường hợp làm thêm vào ban đêm, ngoài mức lương nêu trên, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá của ngày làm việc bình thường. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm vào ban đêm, còn được cộng thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá của công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, trong một số trường hợp như làm thêm vào ban đêm dịp lễ, Tết, tổng mức hưởng có thể lên tới gần 400%–500% so với ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền làm thêm được tính theo đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường, nhân với các mức 150%, 200% hoặc 300% tương ứng từng thời điểm làm thêm.

Ngoài ra, cần lưu ý:

Nếu ngày lễ, Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động làm thêm vẫn được tính theo mức của ngày lễ, Tết (ít nhất 300%).

Nếu làm thêm vào ngày nghỉ bù do trùng lịch, tiền lương được tính theo mức của ngày nghỉ hằng tuần (ít nhất 200%).

Các quy định trên là mức tối thiểu theo pháp luật, doanh nghiệp có thể chi trả cao hơn tùy theo thỏa thuận với người lao động.

Việc nắm rõ cách tính lương làm thêm giờ không chỉ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi mà còn góp phần bảo đảm quan hệ lao động hài hòa, minh bạch trong doanh nghiệp.

NDS