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Các xã, phường ven biển sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mùa mưa bão

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với 10 xã, phường: Tĩnh Gia, Các Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn, Trường Lâm về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Các xã, phường ven biển sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mùa mưa bão

Sáng 21/7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với 10 xã, phường: Tĩnh Gia, Các Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn, Trường Lâm về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Các xã, phường ven biển sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mùa mưa bão

Đoàn công tác kiểm tra trọng điểm đê xung yếu tả sông Thị Long tại xã Các Sơn.

Đoàn công tác đã kiểm tra kho vật tư phòng, chống thiên tai, ứng phó với sự cố công trình đê điều tại phường Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương án ứng phó giờ đầu tại các điểm đê xung yếu tả, hữu sông Thị Long tại xã Các Sơn.

Các xã, phường ven biển sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mùa mưa bão

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư phòng, chống thiên tai tại phường Ngọc Sơn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, trong đó chú trọng việc kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai; rà soát, cập nhật các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm an toàn hồ, đập và các công trình đang thi công; phương án sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt, ven sông, ven biển khi xảy ra mưa bão.

Các xã, phường ven biển sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mùa mưa bão

Đoàn công tác làm việc với 10 xã, phường.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ rõ một số tồn tại trong công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, nhất là việc chuẩn bị vật tư theo chỉ tiêu được giao.

Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, đoàn đề nghị các xã, phường khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sóng lớn; các chủ đầu tư chủ động thực hiện phương án bảo đảm an toàn đối với các công trình đang thi công trong mùa mưa bão.

Đình Hà

Từ khóa:

#Phòng chống thiên tai #Phương án #phường Tĩnh Gia #Kiểm tra #Mùa mưa bão #Sơn Trường #công tác chuẩn bị #Ven biển #Sơ tán dân #Ngọc sơn

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