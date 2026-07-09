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Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Lê Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/7, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Chiều 9/7, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày các dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí NTM tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 147 xã thực hiện xây dựng NTM. Trong đó, có 78/147 xã, 1.238 thôn, bản miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc khu vực I, khu vực II và khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của Trung ương cũng như đáp ứng yêu cầu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng các dự thảo trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù của từng xã, tạo cơ sở để các địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Đại diện UBND xã Lưu Vệ phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM, sản phẩm OCOP và tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đại diện các xã phân tích, làm rõ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và các đặc thù của địa phương làm cơ sở xác định sự cần thiết, tính phù hợp với việc ban hành các bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trở thành điểm sáng, điển hình của cả nước trong xây dựng NTM.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung dự thảo được trình tại hội nghị, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương rà soát, cập nhật các cơ chế, chính sách mới của Trung ương để hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với đó, cần rà soát kỹ các chỉ tiêu của từng chương trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu tăng cường lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác, ưu tiên bố trí cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với bộ tiêu chí xây dựng NTM, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát các tiêu chí do Trung ương đã ban hành để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của địa phương; các tiêu chí xây dựng phải bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn. Quá trình triển khai cần bảo đảm tính đồng bộ giữa tiêu chí xã NTM và thôn, bản NTM.

Đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong tổ chức thực hiện các bộ tiêu chí theo đúng quy định.

Đối với Chương trình OCOP, các địa phương cần ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm có lợi thế, chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gắn với hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp hoàn thiện các dự thảo báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất, để triển khai thực hiện.

Lê Hợi

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Sản phẩm OCOP #Xây dựng NTM #chương trình OCOP #Xây dựng nông thôn mới #Dân tộc thiểu số #Tiêu chí nông thôn mới #Quốc gia #Mục tiêu #Phát triển kinh tế

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