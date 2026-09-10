Các nước Arab, Hồi giáo hoan nghênh Anh hạn chế thương mại với các khu định cư Israel

Ai Cập, Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập - Xê Út hoan nghênh quyết định của Anh hạn chế thương mại với các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp tương tự.

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Các nước Arab, Hồi giáo hoan nghênh Anh hạn chế thương mại với các khu định cư Israel. Ảnh: CCTV.

Ngoại trưởng 8 nước gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập - Xê Út ngày 9/9 ra tuyên bố chung hoan nghênh quyết định của Chính phủ Anh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và áp dụng các hạn chế đối với một số dịch vụ liên quan đến những khu định cư này.

Các nước bày tỏ hy vọng quyết định của London sẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng quốc tế triển khai những biện pháp tương tự, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, mở rộng khu định cư. Tuyên bố cũng kêu gọi Israel hủy bỏ các biện pháp liên quan đến hoạt động khu định cư và những chính sách nhằm thay đổi đặc điểm địa lý, nhân khẩu của các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Tuyên bố của 8 nước được đưa ra một ngày sau khi Anh, Pháp, Canada cùng 9 nước khác ra tuyên bố chung về việc bảo vệ “giải pháp hai nhà nước”. 12 nước gồm Anh, Pháp, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển cho biết sẽ áp dụng các hạn chế ở cấp quốc gia, ủng hộ các biện pháp ở cấp châu Âu hoặc tích cực xem xét những biện pháp khác nhằm hạn chế thương mại với các khu định cư Israel. Các nước cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục triển khai những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ việc mở rộng khu định cư Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar. Ảnh: AFP.

Israel cũng đã có những phản ứng đầu tiên khi Ngoại trưởng Gideon Saar tuyên bố Israel sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem để đáp trả các biện pháp của London, đồng thời áp dụng một số biện pháp nhằm vào công dân và quan chức Anh.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 9/9 lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ, cho rằng việc ủng hộ “giải pháp hai nhà nước” cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AFP