Các đội bóng U8 đua tranh quyết liệt giành điểm số trong ngày thi đấu thứ 2

Sáng 5/7, ngày thi đấu thứ 2 của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ bảng A, B, C. Là vòng đấu có tính chất quan trọng để giành điểm vào bán kết, các đội bóng đã cống khiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính với nhiều bàn thắng đẹp.

U8 CLB Huystar - LQP giành 3 điểm đầu tiên trước U8 Hạc Thành

Bảng A chỉ có 3 đội và chỉ 1 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết nên sau lượt trận đầu tiên đội thua càng phải nỗ lực hơn rất nhiều lần. U8 CLB Huystar - LQP do cựu cầu thủ Đông Á Thanh Hóa Lê Quốc Phương dẫn dắt đã thể hiện quyết tâm cao khi trước đó đã để thua đậm 0-7 ở trận ra quân trước U8 Ngọc Lặc.

Tuy nhiên đối thủ của họ là U8 Hạc Thành cũng rất quyết tâm có chiến thắng ở trận ra quân để có thể tự quyết định số phận của mình ở trận đấu tiếp theo.

U8 CLB Huystar - LQP (áo vàng) có chiến thắng kịch tính trước U8 Hạc Thành.

Với quyết tâm chiến thắng, hai đội liên tục có những pha lên bóng và sút bóng về phía cầu môn đối phương. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Lường Bảo Hưng bên phía Hạc Thành đã tung cú sút quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Nguyễn Chấn Hưng đã tung cú sút như búa bổ, giúp san bằng U8 CLB Huystar - LQP tỷ số.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, hai đội chơi cởi mở và đều có những sai lầm nơi hàng thủ. U8 Hạc Thành tận dụng tốt hơn và có thêm 3 bàn thắng. Trong khi đó U8 CLB Huystar - LQP chỉ có thêm một bàn thắng sau khi Anh Khoa của đội bạn đá phản lưới nhà.

Bước vào hiệp 2, nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để nuôi hi vọng vào vòng sau, U8 Hạc Thành sớm có bàn thắng vươn lên dẫn 5 -2 sau cú sút tinh tế của Bảo Hưng ở phút 25.

Niềm vui của Ban huấn luyện và cầu thủ U8 CLB Huystar - LQP sau mỗi bàn thắng.

Tuy vậy, với nỗ lực không mệt mỏi cùng sự chói sáng của cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Chấn Hưng, U8 CLB Huystar - LQP đã ghi liền 3 bàn thắng sau đó để hoàn thành cuộc lội ngược dòng kịch tính.

Với 4 bàn thắng của Chấn Hưng và 2 pha phản lưới nhà của đối phương, chung cuộc U8 CLB Huystar - LQP vượt qua U8 Hạc Thành với tỷ số 6-5.

U8 Thạch Thành vượt qua U8 Bách khoa Thường Xuân, nuôi hy vọng đi tiếp

Để thua 0-2 trước U8 Nghi Sơn trong trận ra quân ở trận đầu tiên của bảng B, U8 Thạch Thành buộc phải thắng để giữ quyền tự quyết trong cuộc đua tại bảng đấu chỉ có 3 đội.

U8 Thạch Thành (áo xanh) thi đấu với quyết tâm cao.

Mong muốn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống của giải, các cầu thủ Thạch Thành thi đấu đầy quyết tâm. 2 pha dứt điểm chuẩn xác của Nguyễn Hoàng Phúc đã đưa Thạch Thành vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút.

U8 Thạch Thành tiếp tục thể hiện sự vượt trội và ghi thêm 1 bàn thắng do công của Lê Xuân Phúc để khép lại hiệp 1 với tỷ số 3 - 0.

Các cổ động viên nhí tràn vào sân chúc mừng U8 Thạch Thành sau khi kết thúc trận đấu.

Sang hiệp 2 dù rất nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để nuôi hi vọng đi tiếp vào vòng bán kết nhưng Thạch Thành cũng chỉ có thêm một bàn thắng khi gặp phải sự nỗ lực của U8 Bách khoa Thường Xuân.

Chung cuộc U8 Thạch Thành giành chiến thắng 4 - 0 và phải chờ kết quả trận đấu cuối vòng bảng giữa U8 Nghi Sơn và U8 Bách khoa Thường Xuân để biết số phận của mình.

U8 Thiệu Hóa bản lĩnh vượt qua U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Thắng giòn giã U8 Phú An Phát - Đông vệ 2 với tỷ số 5 - 0 ở trận ra quân, U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành tự tin bước vào trận với đối thủ U8 Thiệu Hóa, đội bóng đã để Hà Trung vượt qua với tỷ số 4 - 1 ở loạt trận đầu.

Tuy nhiên với bản lĩnh của một đội bóng đương kim vô địch lứa tuổi U8 của giải, Thiệu Hóa nhanh chóng đẩy cao đội hình, tranh thủ sút bóng, tìm cơ hội mở tỷ số trận đấu, buộc thủ môn Nhi đồng U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành phải liên tục trổ tài cứu thua.

Thiệu Hóa (áo vàng) khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lứa tuổi U8.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, phút 14 của trận đấu, Trần Hải Đăng đã có pha dứt điểm chuẩn xác đưa Thiệu Hóa vượt lên. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Lê Hà Dương ghi bàn thứ 2, đánh dấu hiệp 1 ấn tượng của các cầu thủ Thiệu Hóa.

Là trận đấu ảnh hưởng lớn đến chiếc vé vào vòng bán kết, bước sang hiệp 2, trận đấu ở thế giằng co, hai đội liên tục có những pha lên bóng và sút bóng về phía cầu môn đối phương. Đây là dịp để các cầu thủ bộc lộ kỹ thuật, khả năng kiến tạo. Với quyết tâm cao và tận dụng tốt các cơ hội, U8 Thiệu Hóa đã có thêm 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4 sao.

Cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho các cầu thủ.

Bảng C sẽ có 2 suất vào vào chơi bán kết (đội nhất và nhì bảng) nên cơ hội vẫn chia đều cho U8 Thiệu Hóa, U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành và U8 Hà Trung sau khi kết thúc loạt trận thứ 2.

U8 Hà Trung thắng đậm U8 Phú An Phát - Đông Vệ 2

Hà Trung bước vào trận đấu đầy tự tin sau khi đã vượt qua đối thủ mạnh là Thiệu Hóa ở trận đầu ra quân. Trái lại, U8 Phú An Phát - Đông Vệ 2 bước vào trận với 0 điểm trong tay sau lượt trận đầu.

Hà Trung (áo xanh) khẳng định sức mạnh tại giải.

Sức mạnh của Hà Trung đã được cụ thể khi họ sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7 do công của cầu thủ số 9 là Minh Chính. Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Hà Trung vẫn duy trì nhịp tấn công, bóng liên tục được triển khai ở khu vực trung lộ của đội bạn, khiến Nhi đồng Phú An Phát - Đông Vệ 2 phải vất vả chống đỡ.

Trong thế trận áp đảo, lại có những cá nhân tỏa sáng, Hà Trung dễ dàng ghi thêm nhiều bàn thắng quan trọng. Đội trưởng Lê Quang Khải lập cú hat - trick; hai cầu thủ Phạm Khánh toàn và Bùi Ngọc Nam Hưng mỗi người có cho mình một cú đúp để làm nên chiến thắng đậm đà cho Hà Trung.

U8 Hà Trung dẫn đầu cuộc đua tại bảng C sau lượt trận sáng 5/7.

Chung cuộc Hà Trung giành chiến thắng 8-0 và xếp đầu bảng C với 6 điểm sau 2 trận, là đội có lợi thế lớn nhất giành vé vào bán kết của bảng đấu này.

Anh Tuân