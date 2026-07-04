Các đội bóng giàu truyền thống khẳng định sức mạnh ở lượt trận đầu tiên lứa tuổi U8

Sáng 4/7, các trận đấu đầu tiên của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã diễn ra với những trận tranh tài hấp dẫn.

Công tác nhân sự được kiểm tra kỹ càng, nghiêm túc trước mỗi trận đấu.

U8 Ngọc Lặc thắng đậm U8 CLB Huystar - LQP

Trận mở màn bảng A là cuộc đối đầu của đội bóng Ngọc Lặc với gương mặt lần đầu tiên tham dự giải là CLB Huystar - LQP do cựu danh thủ Thanh Hóa Lê Quốc Phương dẫn dắt.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Ngọc Lặc chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục bằng những pha lên bóng trực diện ở khu vực trung lộ cùng những đường bóng nhuần nhuyễn ở hai cánh và liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Quách Minh Đức của CLB Huystar - LQP.

Sức ép của Ngọc Lặc đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 10. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Lê Hoàng Quân đã dứt điểm mở tỷ số cho U8 Ngọc Lặc.

U8 Ngọc Lặc chiếm lợi thế lớn sau lượt trận đầu tiên.

Bàn thắng nâng tỷ số đã tạo động lực cho đội bóng Nhi đồng Ngọc Lặc, các cầu thủ tổ chức được những pha bóng đẹp, và ghi thêm tới 6 bàn thắng ở những phút tiếp theo. Hà Minh Đức chói sáng với một cú hat - trick, Hoàng Quân ghi thêm một bàn thắng để hoàn thành cú đúp; 2 bàn thắng còn lại được ghi do công của Bùi Huy Hoàng và Trần Đức Quân.

Chung cuộc Ngọc Lặc thắng đậm CLB Huystar - LQP với tỷ số 7-0.

U8 Nghi Sơn vượt qua U8 Thạch Thành trong trận cầu đỉnh cao

Ngay ở trận đầu tiên của bảng B, người hâm mộ đã được chứng kiến màn đối đầu đỉnh cao của hai đội bóng giàu truyền thống của giải là FC Nghi Sơn và FC Thạch Thành.

Thạch Thành đã 2 lần vô địch lứa tuổi U8 của giải trong khi Nghi Sơn đã 3 lần về nhì ở mùa 1, mùa 2 và mùa 4.

U8 Nghi Sơn (áo đỏ trắng) thể hiện lối chơi kỹ thuật.

Cả hai đội đều quyết tâm tấn công, giành ưu thế trước đối thủ, tạo nên thế giằng co, đầy kịch tính. Những pha đi bóng, chuyền bóng và sút bóng liên tục về hai phía cầu môn khiến trận đấu diễn ra hết sức kịch tính.

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, những phút đầu tiên của hiệp 2, Thạch Thành là đội nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, với sự phòng ngự kín kẽ và lối chơi thông minh U8 Nghi Sơn đã tung ra những pha phản công sắc lẹm. Từ một quả phạt, đội trưởng Vũ Xuân Nam của Nghi Sơn đã khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ nhi đồng Thạch Thành cố gắng tràn sang phần sân đối phương để tìm bàn gỡ, nhưng các đợt tấn công đều bị chặn đứng.

Với sự xuất sắc của mình, Vũ Xuân Nam tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng vào các phút thứ 29 và 38 để hoàn thành cú cú hat - trick cho mình.

Chung cuộc FC Nghi Sơn vượt qua FC Thạch Thành với tỷ số 3-0.

U8 Hà Trung giành lợi thế lớn trước U8 Thiệu Hóa

Cuộc đọ sức ở bảng C giữa U8 Thiệu Hóa và U8 Hà Trung diễn ra hấp dẫn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội đã dồn lên tấn công, quyết tâm ghi bàn thắng. Ngay ở phút thứ 6, Ngô Ngọc Tùng Dương đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho U8 Thiệu Hóa. Tuy nhiên Hà Trung không dễ dàng đánh mất thế trận. Đội bóng áo xanh bình tĩnh tổ chức lại đội hình và có bàn gỡ hòa vào những phút cuối cùng của hiệp 1 do công của Bùi Ngọc Nam Hưng.

Bùi Ngọc Nam Hưng thoát xuống nhanh, ghi bàn cho U8 Hà Trung.

Ngay đầu hiệp 2, U8 Hà Trung tiếp tục đẩy cao tốc độ và không phải chờ lâu để có bàn thắng. Bùi Ngọc Nam Hưng ghi bàn thắng thứ 2 nhân đôi cách biệt cho Hà Trung ở phút 25. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp tốt và những pha tấn công ngày càng hiệu quả, Hà Trung liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 29 và 35 đều do công của đội trưởng Lê Quang Khải để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Đông đảo khán giả cổ vũ cho cầu thủ U8 Thiệu Hóa và U8 Hà Trung.

Tỷ số 4-1 tạo lợi thế lớn cho Hà Trung ở các trận đấu tiếp theo của vòng bảng.

U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành thắng giòn giã U8 Phú An Phát - Đông vệ 2

Ở trận đấu cuối cùng trong buổi sáng 4/7, U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành chiến thắng đậm trước Nhi đồng Phú An Phát - Đông Vệ 2.

Được tập luyện kỹ càng, bài bản nên hai đội nhập cuộc khá tự tin, đặc biệt là Nhi đồng Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành khi đội bóng này thường tổ chức được các đợt tấn công sắc nét, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm bên phần sân đối phương.

U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (áo sọc đỏ trắng) có chiến thắng đậm đầu tiên.

Cú hat - trick của Tống Viết Tuấn Khang và các bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Luân đã giúp U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành có một buổi sáng thi đấu thành công.

Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Vũ Văn Chung giành chiến thắng 5-0 trước U8 Phú An Phát - Đông Vệ 2.

Anh Tuân