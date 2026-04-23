Các cơ sở y tế chuẩn bị điều kiện, đảm bảo khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ

Trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4) và dịp 30/4 - 3/5 sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại, du lịch, vui chơi của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn, đuối nước, ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý cấp tính. Trước áp lực đó, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh thông suốt, kịp thời phục vụ Nhân dân và du khách.

Các bệnh viện chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công tác thường trực cấp cứu trong dịp nghỉ lễ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, đóng trên địa bàn phường Sầm Sơn - khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực cấp cứu 24/24 giờ, bố trí đầy đủ các kíp trực gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại tất cả các khoa, phòng. Đồng thời dự trữ thuốc, vật tư y tế, máu và dịch truyền, bảo đảm sẵn sàng xử trí các tình huống cấp cứu đông người.

Đặc biệt, trước đặc thù lượng du khách đổ về biển Sầm Sơn sẽ tăng đột biến trong các dịp nghỉ lễ, bệnh viện đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xây dựng các phương án cấp cứu ngoại viện. Các đội cấp cứu lưu động, cứu nạn, cứu hộ trên biển được thành lập, trang bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng tiếp cận nhanh các tình huống đuối nước, tai nạn trên biển. Công tác phối hợp giữa y tế và các lực lượng cứu hộ được tăng cường nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu.

Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn rà soát, bổ sung trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao và tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm trong dịp nghỉ lễ.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn cho biết: “Xác định dịp nghỉ lễ lượng khách du lịch về Sầm Sơn tăng cao, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch trực cấp cứu, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các đội cấp cứu ngoại viện, cứu hộ trên biển, nhằm kịp thời xử lý các tình huống tai nạn, đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Chúng tôi đã xây dựng các kịch bản cụ thể cho từng tình huống như đuối nước, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, sốc nhiệt, tai nạn giao thông... Đồng thời, thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp với lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương để khi có sự cố xảy ra, thông tin được truyền ngay về trung tâm cấp cứu, rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận và xử trí ban đầu cho nạn nhân”.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, lường trước nguy cơ bệnh nhi có thể sẽ tăng cao trong và sau kỳ nghỉ lễ nên bệnh viện cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, dự trù thuốc, đảm bảo hoạt động cấp cứu, điều trị diễn ra thông suốt.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhi dịp nghỉ lễ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án trực lễ với đầy đủ các cấp từ Ban lãnh đạo, chuyên môn, hậu cần, bảo vệ; tăng cường nhân lực tại các khoa điều trị bệnh truyền nhiễm, hô hấp, tiêu hóa, ngoại, chấn thương. Đồng thời, bệnh viện chú trọng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng khám bệnh hợp lý để bảo đảm an toàn cho bệnh nhi trong dịp nghỉ lễ”.

Tại các bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân khác trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cũng được triển khai đồng bộ. Các đơn vị đã rà soát, bổ sung thuốc, vật tư tiêu hao; kiểm tra hệ thống trang thiết bị; sẵn sàng các phương án tiếp nhận cấp cứu hàng loạt trong trường hợp xảy ra sự cố đông người.

Để giảm áp lực bệnh nhân đông sau kỳ nghỉ lễ, ngoài yêu cầu bắt buộc là đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị nội trú thì các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh còn thực hiện khám bệnh bảo hiểm y tế thông thường xuyên suốt cả 2 kỳ nghỉ lễ.

Bác sĩ CKI, Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện cho biết: “Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, đồng thời duy trì hoạt động khám chữa bệnh xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ. Bệnh viện cũng bố trí các kíp trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, không để gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe cho người dân".

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm chế độ trực, bảo đảm thường trực cấp cứu; không từ chối hoặc chậm trễ trong tiếp nhận người bệnh. Đồng thời, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Thuỳ Dung