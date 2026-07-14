Các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Sáng 14/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII; sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Văn Diện phát biểu tại hội nghị.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được duy trì và phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để hội viên hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Cùng với đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; các cấp hội đã trao gần 40 nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hoàn thành xây dựng 33 căn nhà “Nghĩa tình CCB”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.

Khánh Phượng