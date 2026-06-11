Buôn bán cá thể động vật quý, 2 đối tượng bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, bắt quả tang Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh đang vận chuyển 1 cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg từ biên giới giáp Lào về nội địa.

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Sau thời gian dài điều tra, xác minh, chiều 7/6/2026, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mũi trinh sát, thực hiện kiểm tra, bắt quả tang Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh đang vận chuyển 1 cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg từ biên giới giáp Lào về nội địa. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển cá thể tê tê nói trên để đưa đi tiêu thụ kiếm lời.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ một bộ xương động vật, 4 chi động vật nghi của hổ cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện những tang vật này đang được cơ quan chức năng giám định để xác định chủng loài, nguồn gốc và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Đối tượng Lê Tuấn Anh làm việc với cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh là những đối tượng có nhiều bất minh về kinh tế, thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo để giao dịch, mua bán các loại động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian vận chuyển.

Cá thể tê tê bị Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thu mua từ các đối tượng ở khu vực biên giới rồi vận chuyển vào nội địa để bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Lê Tuấn Anh là đối tượng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, từng 2 lần bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán động vật hoang dã qua biên giới để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuyết Hạnh