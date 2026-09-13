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BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/9, Các nước thành viên Nhóm BRICS tái khẳng định cam kết cải cách quản trị toàn cầu theo hướng công bằng, hiệu quả, có tính đại diện và phù hợp hơn với những thay đổi của tình hình quốc tế. Nội dung được nêu trong Tuyên bố New Delhi, được thông qua tại Hội nghị Cấp cao BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông

Ngày 12/9, Các nước thành viên Nhóm BRICS tái khẳng định cam kết cải cách quản trị toàn cầu theo hướng công bằng, hiệu quả, có tính đại diện và phù hợp hơn với những thay đổi của tình hình quốc tế. Nội dung được nêu trong Tuyên bố New Delhi, được thông qua tại Hội nghị Cấp cao BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông

BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu. Ảnh: Sundayguardianlive.

Theo tuyên bố, các nước BRICS cam kết củng cố chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy một hệ thống quốc tế đa cực, đồng thời đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Các thành viên cho rằng kiến trúc quan hệ quốc tế cần được điều chỉnh để phản ánh tốt hơn thực tế hiện nay, trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và bảo đảm lợi ích cùng có lợi.

BRICS đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quốc tế, đặc biệt trong hợp tác duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững, cũng như bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Nhóm cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương, cho rằng những biện pháp này có thể gây tác động đến hoạt động thương mại quốc tế.

BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông

BRICS kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông. Ảnh: Deccanchronicle.

Về tình hình Trung Đông, các nước BRICS bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước căng thẳng tiếp diễn, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tránh những hành động có thể khiến tình hình leo thang. Tuyên bố nhấn mạnh giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại, tham vấn và ngoại giao, với cách tiếp cận đa phương và tôn trọng quan điểm của các quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau sau thời gian giao tranh lắng dịu trong phần lớn tháng 8. BRICS hiện gồm 10 thành viên, trong đó có Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters

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Từ khóa:

#BRICS #Các tiểu vương quốc arab thống nhất #Toàn cầu #Cải cách #Trung đông #Hội nghị cấp cao #Phát triển bền vững #thúc đẩy #Liên hợp quốc

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