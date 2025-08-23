BQL rừng phòng hộ Lang Chánh: Nhiều giải pháp phát triển rừng bền vững

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Lang Chánh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm vừa bảo vệ rừng gắn với phát huy giá trị kinh tế, sinh thái của rừng.

Vườn ươm cây giống phục vụ mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn tại BQLRPH Lang Chánh.

Cùng chúng tôi đi thăm mô hình trồng rừng gỗ lớn tại các xã Linh Sơn, Đồng Lương, Giao An... ông Lê Xuân Điệp, Giám đốc BQLRPH Lang Chánh cho biết: Ban được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và tổ chức sản xuất, kinh doanh trên diện tích 10.292,14ha rừng, trong đó có 8.343,25ha rừng tự nhiên. Hầu hết diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là đồi núi cao, địa hình bị chia cắt, đường giao thông xuống cấp... gây khó khăn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR).

Ban đã triển khai các giải pháp chủ động phát triển rừng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho chủ rừng, góp phần BV&PTR bền vững. Nổi bật như trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh rừng gỗ lớn, có sử dụng phân bón lót và bón thúc cho cây trồng trong thời gian chăm sóc. Hơn 1.800ha rừng trồng mới từ các năm trước đây, cây trồng chủ yếu là keo, luồng, mỡ... sinh trưởng, phát triển tốt và đã cho khai thác. Từ năm 2017-2022 đã trồng mới 824ha rừng gỗ lớn tại các xã. Các năm vừa qua, đơn vị luôn vượt kế hoạch tổ chức trồng rừng, chất lượng rừng trồng được nâng lên.

Cùng với đó, BQLRPH Lang Chánh đã chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng trực thuộc đóng tại các xã thường xuyên bám địa bàn để chỉ đạo, tổ chức BV&PTR; phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn, các thôn bản tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng cây giống chất lượng cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh như trồng cây giống lâm nghiệp chất lượng cao (keo mô, keo hom)... Phong trào trồng rừng gỗ lớn đang được khuyến khích, mở ra cơ hội đưa gỗ rừng trồng ở Lang Chánh tiếp cận thị trường quốc tế, giá trị tăng từ 1,5 đến 2 lần so với gỗ khai thác ngắn hạn. Bình quân mỗi ha rừng gỗ lớn sau 8 đến 10 năm cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần trồng cây nông nghiệp.

Hiện nay, BQLRPH Lang Chánh đang chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xã hội hóa công tác BV&PTR bền vững. Nổi bật là xây dựng phương án, lập bản đồ quy hoạch đất gắn với quy hoạch 3 loại rừng. Các loại đất, loại rừng được quản lý, sử dụng đúng mục đích, phù hợp quy hoạch phát triển lâm nghiệp của ngành, địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành. Đất quy hoạch cho rừng sản xuất được điều chỉnh đã tạo điều kiện cho BQLRPH Lang Chánh chủ động tổ chức sản xuất, thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực từ các hộ nhận khoán là người dân địa phương để BV&PTR.

BQLRPH Lang Chánh cũng đã hoàn thành 100% việc giao khoán (khoán ổn định lâu dài; khoán công việc, dịch vụ) diện tích rừng, đất rừng theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ cho 19 cộng đồng thôn, bản và gần 500 hộ gia đình, cá nhân bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng. Hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh bền vững; bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc và khai thác rừng trồng đã cho sản phẩm.

Nhờ tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng, người dân trong vùng có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống. Điển hình như hộ bà Lê Thị Thoa, hộ ông Lê Văn Hiền (xã Linh Sơn), hộ ông Hà Văn Ướm (xã Đồng Lương), hộ ông Lê Văn Chuẩn, Vi Thanh Phương (xã Giao An)... nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp, đã xây dựng được trang trại tổng hợp, trồng rừng sản xuất cho giá trị kinh tế cao.

Với sự nỗ lực của BQLRPH Lang Chánh, 10.292,14ha rừng trên địa bàn BQLRPH Lang Chánh quản lý được bảo vệ tốt, an ninh rừng ổn định, độ che phủ rừng đạt 99,09%. Hiện trạng quản lý sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn đơn vị quản lý không xảy ra tranh chấp, sử dụng đất sai mục đích, không để xảy ra tình trạng sử dụng rừng trái quy hoạch.

Thực tế cho thấy mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững tại BQLRPH Lang Chánh đã chủ động hầu hết các khâu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp từ sản xuất cây giống đến trồng rừng, chăm sóc, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ rừng trồng. Quy trình này tạo được sự chủ động trong suốt quá trình sản xuất của BQLRPH Lang Chánh. Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, BQLRPH Lang Chánh đang trở thành điểm sáng trong công tác quản lý, BV&PTR ở Thanh Hóa, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bài và ảnh: Thu Hòa