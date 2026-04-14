Bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại sau 3 sec trước đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto

Tại lượt trận thứ 5 Vòng 1, Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2026, đội nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể lật đổ được đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto.

Đoàn Thị Xuân và đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto tại lượt trận thứ 5.

Sau chiến thắng 3 - 0 trước Ngân hàng Công thương Vietinbank tại lượt trận thứ 4, người hâm mộ bóng chuyền hy vọng XMLS Thanh Hóa sẽ cắt đứt chuỗi chiến thắng liên tiếp của đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto tại lượt trận thứ 5 này. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Với đội hình hầu hết là những tuyển thủ quốc gia gồm: Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang cùng ngoại binh đắt giá người Đức Ivana Vanjak, Hà Nội Tasco Auto đã làm chủ hoàn toàn thế trận.

Với nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại tại Giải VĐQG năm 2026 lên con số 5.

Trong set thứ nhất, những pha đập bóng uy lực của chủ công Vanjak đã giúp đại diện bóng chuyền thủ đô chiến thắng với tỷ số 25-17. Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong set thứ 2 khi hàng công của Hà Nội Tasco Auto thi đấu sắc bén hơn so với đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa để chiến thắng với tỷ số 25-17. Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto đã cho thấy đẳng cấp của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay bằng chiến thắng chóng vánh 25-12 trong set thứ 3.

Ngoại binh người Đức Ivana Vanjak là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Hà Nội Tasco Auto.

Mặc dù thất bại sau 3 sec trước đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto ở lượt trận thứ 5 này, nhưng cơ hội lọt vào Top 4 của đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa vẫn còn nếu thầy trò HLV Bùi Huy Sơn giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại của Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ năm 2026.

Trước mắt Caixiaoqing và đồng đội là 2 trận đấu với Geleximco Hưng Yên và HCĐG Lào Cai.

Theo kế hoạch, ở lượt trận thứ 6, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh sẽ gặp đội bóng cuối bảng Geleximco Hưng Yên vào ngày 16/4 trước khi quyết đấu với Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở lượt trận thứ 7 vào ngày 19/4.

Duy Tính