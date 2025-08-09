Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về nông nghiệp và môi trường

Sáng 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2025.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 600 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã được các báo cáo viên là trưởng phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt một số nội dung quan trọng, những điểm mới, nổi bật trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Trọng tâm là các chuyên đề về tổ chức bộ máy và các lĩnh vực: đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, địa chất - khoáng sản, thủy lợi, biển đảo và thủy sản.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã thảo luận, trao đổi và được giải quyết những vướng mắc liên quan đến nội dung các chuyên đề. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về nông nghiệp và môi trường

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ, công chức làm công tác nông nghiệp và môi trường cấp xã kiến thức chuyên môn, cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách mới về nông nghiệp môi trường; nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ đó vận dụng linh hoạt vào công việc tại địa phương.

Tin liên quan: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về TN&MT Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai cho lãnh đạo, cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã làm công tác tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Trung Hiếu