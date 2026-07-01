Bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sáng 1/7, lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã chính thức diễn ra.

Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm, chia bảng.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành phối hợp tổ chức.

Ở lần tổ chức thứ V, giải thu hút 10 đội bóng ở lứa tuổi U8 và 20 đội lứa tuổi U10, đến từ các địa phương trong tỉnh.

Toàn bộ các trận đấu được áp dụng luật bóng đá 5 người của FIFA và diễn ra tại sân bóng Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại lễ bốc thăm.

Ban Tổ chức cùng đại diện các đội bóng đã tiến hành các thủ tục bốc thăm.

Đại diện các đội bóng đã thảo luận, thống nhất các nội dung trong điều lệ và công tác trọng tài, việc chuẩn bị tham gia giải.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, ban trọng tài đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các đội bóng.

Đại diện các đội bóng phát biểu ý kiến.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc của các đội bóng.

Không chỉ dừng lại ở tính chất cạnh tranh của một giải đấu, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, Cúp Xi măng Long Sơn còn là cơ hội để các em nhỏ giao lưu, học hỏi, rèn luyện tinh thần thể thao cao thượng và tính đồng đội.

Những trận đấu kịch tính của giải sẽ được cập nhật liên tục và phát trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc giải diễn ra vào ngày 4/7.

Ở lứa tuổi U8, các đội bóng được chia thành 3 bảng, trong đó bảng A, B có 3 đội, bảng C có 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất mỗi bảng và đội nhì bảng C vào vòng bán kết. Ở lứa tuổi U10, các đội bóng chia làm 6 bảng, trong đó có A, B, C, D có 3 đội và 2 bảng E, F có 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt, lấy 6 đội xếp nhất ở mỗi bảng và đội nhì các bảng E, F vào vòng tứ kết. Chi tiết các bảng đấu xem tại đây

Anh Tuân