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Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc tự điều phối ghép mô tạng

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Ngày 8/7, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố và Y tế bộ/ngành; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác... sau khi nhận được phản ánh về việc một số bệnh viện tự điều phối mô tạng.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc tự điều phối ghép mô tạng

Ngày 8/7, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố và Y tế bộ/ngành; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác... sau khi nhận được phản ánh về việc một số bệnh viện tự điều phối mô tạng.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc tự điều phối ghép mô tạng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, trong đó chỉ có Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có chức năng, nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 36 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Các cơ sở y tế tuân thủ nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định tại Điều 37 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định, xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các trường hợp hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người hiến sống; Cùng đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế bộ/ngành tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc điều phối mô, bộ phận cơ thể người, từ người hiến sống, từ người hiến chết não và từ người hiến sau khi chết đối cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có thực hiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Bộ Y tế cũng nêu rõ hiện nay chỉ có 32 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Theo quy định hiện hành Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin đăng ký, thay đổi hoặc hủy đăng ký hiến mô, tạng; quản lý danh sách chờ ghép trên toàn quốc, cấp thẻ hiến, quản lý dữ liệu người hiến và người nhận, điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, vận chuyển mô, tạng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng. Trung tâm tuân thủ nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người đảm bảo công bằng trong phân bổ nguồn tạng hiến.

Thứ tự ưu tiên ghép gồm trẻ em, trường hợp cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép hoặc người đứng đầu danh sách chờ ghép. Trường hợp có nhiều người phù hợp về sinh học, ưu tiên người nằm trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã tiếp nhận tạng hiến./.

Theo TTXVN

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