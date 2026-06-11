Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng sau khi gia tăng các vụ UAV, thả diều tại sân bay

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi.

Máy bay của các Hãng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong thời gian qua, tại khu vực lân cận các cảng hàng không, sân bay đã liên tiếp xảy ra các vụ việc tàu bay không người lái (UAV), diều, và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hàng không dân dụng.

Đặc biệt, trong các ngày 6-7/6, tại các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi tiếp tục xảy ra các vụ việc vật thể bay xâm nhập trái phép, làm nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn cho xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nghiêm Luật Phòng không nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác; kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành Trung ương khi cần hướng dẫn, hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành.

Các tỉnh, thành cần tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng tàu bay không người lái và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh, bảo đảm 100% các hộ dân trong khu vực lân cận nhận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ trong quản lý, giáo dục con em mình, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết trường hợp trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Các địa phương cần chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực lân cận tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không, hậu quả pháp lý của hành vi thả diều, sử dụng tàu bay không người lái, vật thể bay khác trái quy định trong khu vực cấm bay, hạn chế bay; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các tỉnh, thành thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an và các đơn vị hàng không để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay các thông tin liên quan đến UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam theo dõi chặt chẽ tình hình; tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân, nguy cơ và các bất cập trong công tác quản lý, xử lý đối với hoạt động của tàu bay không người lái và các vật thể bay khác; kịp thời báo cáo Bộ và các cơ quan có liên quan khi có sự việc tương tự; phối hợp với các cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng quy trình hiệp đồng, ra quyết định áp chế phương tiện bay khi có tình huống uy hiếp an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền an toàn hàng không; tổng hợp tình hình trên phạm vi toàn quốc; đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời đối với tàu bay không người lái và các vật thể bay khác ảnh hưởng đến hoạt động bay; đề xuất cách thức chia sẻ thông tin cấp phép thiết bị bay không người lái giữa các cơ quan để phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của từng Bộ, ngành và địa phương.

VATM và ACV cần tăng cường giám sát, cảnh giới; chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát và xử lý kịp thời các hoạt động bay trái phép của tàu bay không người lái trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng; thực hiện nghiêm các quy trình bảo đảm an toàn hoạt động bay khi phát hiện nguy cơ uy hiếp.

Hai đơn vị này cần cung cấp danh sách cụ thể các địa bàn nằm trong khu vực lân cận có thể ảnh hưởng tới cảng hàng không trên địa bàn cho ủy ban nhân dân địa phương, các cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để phục vụ việc xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn hàng không của các cơ quan đầu mối Bộ, ngành và địa phương; cung cấp thông tin chuyên cơ để các cơ quan liên quan chủ động lên kế hoạch bố trí lực lượng, thiết bị phù hợp với yêu cầu có thể đặt ra từ thực tiễn.

VATM và ACV phải thông tin đường dây nóng tại từng cảng hàng không cũng cần được cung cấp để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến UAV, diều và các vật thể bay khác./.

Theo TTXVN