Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân người có công tỉnh Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên và các đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Quân khu 4 và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa hiện có 144 cán bộ, viên chức và người lao động, hoạt động tại hai cơ sở. Trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 218 người có công, thân nhân liệt sĩ và đối tượng chính sách; đồng thời tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 5.000 lượt người có công trên địa bàn tỉnh mỗi năm.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi thăm, tặng quà.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa trong công tác chăm sóc, phục vụ người có công; đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng đối tượng chính sách.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đã trao nhiều suất quà thể hiện lòng tri ân đối với người có công, thân nhân liệt sĩ và đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác thăm, động viên bà Lê Thị Xuê.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, động viên bà Lê Thị Xuê ở tổ dân phố Ái Sơn 2 - là vợ của liệt sĩ Lê Chí Hạt; thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hợp - là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học ở tổ dân phố Bào Ngoại, phường Hạc Thành; trao 5 suất quà của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng các đối tượng chính sách.

Trần Dũng (CTV)