Bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, với sự nghiêm túc, trách nhiệm từ khâu lãnh đạo, tạo nguồn đến kết nạp, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực gieo những “hạt giống đỏ” và thu được “quả ngọt” rất đáng phấn khởi, góp phần bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành Thiều Thị Duyên trao Giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3, năm 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu kết nạp mỗi năm 3.000 đảng viên mới trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những hạn chế trong phát triển đảng viên đó là: Tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số của tỉnh còn thấp; nhiều tổ chức cơ sở đảng không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm và cả nhiệm kỳ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở thôn, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới; số lượng đảng viên kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất thấp so với tổng số lao động; việc kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ việc nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, ngày 28/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục và phải đạt được kết quả rõ rệt. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đồng bộ, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò hạt nhân của chi bộ, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2020-2022 Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kết nạp được 12.928 đảng viên mới. Trong đó, năm 2020 kết nạp 3.516 đảng viên (vượt 5,16% kế hoạch); năm 2021 kết nạp 4.710 đảng viên (vượt 25,6% kế hoạch); năm 2022 kết nạp 4.702 đảng viên (vượt 18,9% kế hoạch).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 16/8/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 91-KH/TU ngày 5/9/2022 và đặt ra mục tiêu mỗi năm toàn Đảng bộ kết nạp từ 7.000 - 9.300 đảng viên. Như vậy, bình quân mỗi năm Thanh Hóa kết nạp từ 8.000 đảng viên mới trở lên. Để hoàn thành mục tiêu rất cao này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu cụ thể cho ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy (cũ) và các đảng ủy trực thuộc. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cuối năm Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp số lượng đảng viên mới kết nạp của các đảng bộ trực thuộc, so sánh với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, phân tích thuận lợi, khó khăn và ban hành công văn đôn đốc, nhắc nhở các đảng bộ chưa đạt kế hoạch.

Với lực lượng đông đảo hơn 200.000 công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; hơn 18.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và THPT, Thanh Hóa tập trung phát triển đảng viên mới ở doanh nghiệp và trong học sinh, sinh viên. Theo đó, ngày 12/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 2159-KL/TU hỗ trợ các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức Đảng; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn. Đối với học sinh, sinh viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cấp ủy các địa phương và đảng bộ, chi bộ các nhà trường làm tốt công tác tạo nguồn để kết nạp được nhiều đảng viên mới. Với lực lượng này, các địa phương, đơn vị đều linh động về thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Việc mở lớp được tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật và học ngay tại trường để không ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em; với công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp, việc mở lớp tổ chức tại doanh nghiệp, vào ngoài giờ làm việc để không ảnh hưởng tới sản xuất.

Với phương châm “ở đâu có người dân ở đó có đảng viên”, Thanh Hóa đã nỗ lực vượt bậc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2020-2025 Thanh Hóa đã kết nạp được 28.535 đảng viên mới, gấp 1,9 lần mục tiêu đại hội đề ra. Trong đó, số lượng đảng viên là học sinh, sinh viên tăng nhanh, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Từ năm 2020 đến tháng 5/2025, chỉ riêng các trường THPT toàn tỉnh đã bồi dưỡng, kết nạp được 4.540 học sinh vào Đảng.

Là địa phương có thế mạnh về dân số, công tác phát triển đảng dù còn những khó khăn nhưng chưa bao giờ bị chững lại bởi sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ từ các cấp ủy Đảng và tinh thần “kề vai sát cánh” cùng quần chúng ưu tú của từng chi bộ. Đó là “chìa khóa” quan trọng để nhiệm kỳ 2025-2030 Thanh Hóa tiếp tục đặt ra mục tiêu mỗi năm kết nạp được 8.100 đảng viên mới trở lên.

Bài và ảnh: Tố Phương