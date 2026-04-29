Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất mua 85 tiêm kích F-35 trong ngân sách năm tài khóa 2027

Theo các tài liệu ngân sách công bố ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất mua tổng cộng 85 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II trong năm tài khóa 2027, tăng đáng kể so với 47 chiếc của năm 2026. Nếu được Quốc hội thông qua đầy đủ, đây có thể là mức mua sắm lớn nhất kể từ năm tài khóa 2022.

Tuy nhiên, kế hoạch này phụ thuộc lớn vào việc Quốc hội Mỹ thông qua một gói ngân sách bổ sung. Trong tổng số 85 máy bay, chỉ có 32 chiếc được bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách cơ bản, trong khi 53 chiếc còn lại gắn với đề xuất chi tiêu bắt buộc trị giá khoảng 350 tỷ USD, dự kiến được đưa vào một dự luật riêng theo cơ chế đặc biệt.

Giới chức Quốc hội Mỹ cho biết việc thông qua dự luật này có thể gặp nhiều thách thức. Nếu không được phê duyệt, số lượng F-35 mua sắm trong năm 2027 có thể giảm xuống còn 32 chiếc, thấp hơn cả mức của năm trước.

Theo đề xuất, Không quân Mỹ dự kiến nhận 38 chiếc F-35A; Hải quân nhận 37 chiếc F-35C; trong khi Thủy quân Lục chiến được phân bổ 10 chiếc F-35B. Tổng chi phí chương trình ước tính khoảng 21,4 tỷ USD.

Ngân sách cũng dành nguồn lực để xử lý các vấn đề tồn tại của chương trình F-35, bao gồm việc đẩy nhanh nâng cấp cấu hình Block 4 – gói cải tiến bổ sung cảm biến, vũ khí và năng lực tác chiến điện tử. Một khoản kinh phí riêng được đề xuất nhằm rút ngắn thời gian triển khai các nâng cấp này.

Một máy bay F-35B Lightning II chuẩn bị cất cánh từ boong tàu đổ bộ tấn công lớp America USS Tripoli vào tháng 4.2026. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đặt mục tiêu cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội bay F-35, trong bối cảnh tỷ lệ sẵn sàng hoạt động trong năm 2024 chỉ đạt khoảng 50%, thấp hơn mục tiêu đề ra.

Dù kế hoạch tăng mua sắm được coi là bước điều chỉnh đáng chú ý, một số ý kiến cho rằng quy mô đề xuất vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hiện đại hóa lực lượng không quân Mỹ. Các cuộc thảo luận về ngân sách và định hướng phát triển lực lượng dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.