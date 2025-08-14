Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công chức về địa phương hỗ trợ công tác đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa quyết định cử 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai tăng cường về 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm hỗ trợ triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa quyết định cử 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai tăng cường về 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm hỗ trợ triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định, thời gian công tác là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/8. Các công chức sẽ trực tiếp phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ cán bộ địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tổng hợp tình hình quản lý đất đai và lĩnh vực nông nghiệp, môi trường để báo cáo bộ.

Cục Quản lý đất đai được giao tổ chức, quản lý và theo dõi sát sao quá trình thực hiện nhiệm vụ; định kỳ báo cáo kết quả về bộ. Việc tăng cường cán bộ lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, bảo đảm sự vận hành thông suốt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

qr_app