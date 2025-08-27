Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 27/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 6099/CĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Ảnh minh họa: Nhandan.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng cùng ngày, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ ngày 27/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 15,0 đến 18,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Để chủ động ứng phó, công điện yêu cầu các địa phương và đơn vị:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ việc ra khơi, tổ chức kiểm đếm và thông báo kịp thời cho các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin duyên hải tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để người dân và chính quyền cơ sở chủ động ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để kịp thời tổng hợp, xử lý.

Theo NDO