Xã Quảng Ninh trao hơn 1.400 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Kim Dung
Sáng 12/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”, trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Chương trình Xuân gắn kết - Tết yêu thương tại xã Quảng Ninh.

Tại Chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh đã trao hơn 1.400 suất quà Tết với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Toàn bộ kinh phí của chương trình thu được từ việc xã hội hóa vận động đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, triển khai trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” triển khai tại xã Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất giúp các gia đình khó khăn đón Tết đủ đầy, ấm áp, động viên các em học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng nhằm thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau tại địa phương.

