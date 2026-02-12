Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Chiều ngày 12/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đi thăm, chúc Tết tại Tòa Giám mục tỉnh Thanh Hóa, chùa Khải Nam và chùa Thanh Hà.

Tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán gửi lời chúc năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới Giám mục Nguyễn Đức Cường, Linh mục Trần Xuân Mạnh, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong toàn Giáo phận. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, với uy tín và ảnh hưởng của mình, các vị Giám mục, Linh mục tiếp tục vận động đồng bào giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Tại chùa Khải Nam và chùa Thanh Hà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; cùng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, Phật sự viên mãn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình, tích cực vận động tăng ni, phật tử hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các vị Thượng tọa, Giám mục, Linh mục bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử, bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung sức xây dựng quê hương Thanh Hóa và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phan Nga