Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hướng tới ngày 15/3/2026 - mốc son quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp đang được triển khai quyết liệt và đồng bộ trên khắp cả nước. Với mục tiêu đảm bảo tính chính xác, đúng quy định và phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, kế hoạch tuyên truyền đã được xác lập cụ thể qua từng giai đoạn, khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mai Huyền