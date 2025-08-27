Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của ATNĐ lúc 10h15 ngày 27/8/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc - 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 10 giờ ngày 28/8, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm; vị trí ở 16,8 độ Vĩ Bắc - 115,3 độ Kinh Đông; cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông. Cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

10 giờ ngày 29/8: ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h; vị trí ở 17,2 độ Vĩ Bắc - 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM