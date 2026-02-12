Bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Sáng 12/2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc Tết tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động Trung tâm điều hành thông tin của Viettel Thanh Hóa

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2025; phương án tổ chức trực, ứng trực kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng mạng lưới, chuyển phát trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Năm 2025 được đánh giá là năm nhiều khó khăn, thách thức khi thị trường viễn thông, công nghệ thông tin và bưu chính cạnh tranh ngày càng khốc liệt, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và chuyển đổi số ngày càng cao. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm, các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giữ vững vị thế trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Viettel Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Giám đốc VNPT Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, Viettel Thanh Hóa và VNPT Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong xây dựng hạ tầng số, cung cấp các nền tảng chính quyền điện tử, dịch vụ số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phủ rộng đến các xã, phường, tạo nền tảng quan trọng để triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, từ xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp hệ thống, bảo đảm an toàn, an ninh mạng đến hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại cơ sở. Nhiều dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số được triển khai hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những đóng góp đó không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại các buổi làm việc.

Đối với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực trong việc duy trì mạng lưới rộng khắp đến tận thôn, bản, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển phát hành chính công, chi trả các chế độ an sinh xã hội và phục vụ thương mại điện tử. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát, tạo lợi thế cạnh tranh với các loại hình khác. Qua đó, tăng doanh thu, cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, chủ động xây dựng phương án dự phòng, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng, gián đoạn thông tin trong dịp cao điểm. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh trong năm 2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm hạ tầng thông tin, chuyển phát phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. Các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động Trung tâm điều hành thông tin của VNPT Thanh Hóa.

Trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm điều hành thông tin của VNPT Thanh Hóa và Viettel Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ kỹ thuật viên trong những ngày Tết, khi nhu cầu liên lạc, truy cập internet, giao dịch trực tuyến tăng đột biến, vai trò của Trung tâm điều hành càng trở nên quan trọng. Các đơn vị cần bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố nghẽn mạng gây ảnh hưởng đến người dân và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Viettel Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động VNPT Thanh Hóa.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa; chúc các đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, các đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và bưu chính, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Hợi