Khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 12/2, tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự khai mạc có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi dự lễ khai mạc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Hòa vào dòng chảy của báo chí cả nước, năm 2025 báo chí Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc cả về nội dung và hình thức, cách tiếp cận bạn đọc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cuộc sống đa chiều. Trong đó, các ấn phẩm báo Tết, báo Xuân là sự tụ hội tinh túy nhất về công nghệ và trí tuệ, tâm sức; phản ánh đậm sắc xuân, sự đổi mới toàn diện của quê hương, đất nước. Mỗi trang báo, cánh sóng là tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm, sự nhiệt huyết, đam mê của người làm báo, cũng như quyết tâm của mỗi cơ quan báo chí.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 có sự xuất hiện của nhiều bìa báo đẹp, bài báo hay, nhất là những bài báo thể hiện nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; những bài báo có giá trị viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương 2 cấp... Đây là món quà ý nghĩa của người làm báo dành tặng công chúng.

Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày trên 350 ấn phẩm báo chí số Tết 2026 và Xuân Bính Ngọ của các cơ quan báo chí ở Trung ương, báo Đảng các địa phương trong cả nước và các ấn phẩm báo xuân của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh, ấn phẩm Người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Khoa học Thanh Hóa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Ngoài trưng bày toàn cảnh báo chí, Hội báo Xuân Bính Ngọ còn có các gian trưng bày riêng của các cơ quan báo chí trong tỉnh, gian giới thiệu về du lịch Thanh Hóa, tạo thêm điểm nhấn về sự phát triển và đi lên của tỉnh, của các cơ quan báo chí tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo, quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, của các cấp, các ngành, địa phương và đông đảo công chúng.

Trong không gian Hội báo Xuân còn có gần 200 các ấn phẩm tiêu biểu của Nhà Xuất bản Thanh Hóa; trên 300 ấn phẩm sách, báo của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh; các bức ảnh đẹp được chọn lọc trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ ba năm 2025; những bức ảnh đẹp chọn lọc của các hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa.

Với nhiều đổi mới trong bố cục và trình bày, Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là điểm đến để người làm báo gặp gỡ, trao đổi về nghề, mà qua đó bạn đọc còn cảm nhận đầy đủ sự phát triển mạnh mẽ của các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng như sự đổi mới trong cách thể hiện của từng tờ báo trong nước. Mỗi số báo Xuân, báo Tết là tinh hoa của cơ quan báo chí, là sáng tạo của các nhà báo, làm cho bức tranh xuân thêm đẹp, thêm xuân.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại Hội báo xuân, Ban Tổ chức đã tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh, Nhà Xuất bản Thanh Hóa trao quà và sách cho Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Tân Sơn.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh, Nhà Xuất bản Thanh Hóa đã trao quà và sách cho Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Tân Sơn.

Các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày báo Xuân.

Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 23/2/2026.

Tố Phương