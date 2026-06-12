Bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy

Thời gian qua, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư. Hầu hết các công trình lớn có nguy hiểm về cháy nổ, các khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị mới đều đưa ra các giải pháp về PCCC, hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn công nhân Công ty TNHH Tư Thành sử dụng nguồn nước tại chỗ dập tắt đám cháy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về giải quyết giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an tỉnh đi kiểm tra nguồn nước phục vụ công tác PCCC tại một số khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới của tỉnh, dễ dàng nhận thấy những trụ lấy nước phục vụ chữa cháy được lắp đặt trên các vỉa hè với màu sơn đỏ nổi bật, dễ quan sát. Cán bộ, chiến sĩ Phòng PC07 đã đến Công ty TNHH Tư Thành, Khu Công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga để tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân viên đội PCCC của công ty. Tại đây, lực lượng PCCC&CNCH tập trung kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế các nội dung liên quan như giấy chứng nhận thẩm duyệt về thiết kế, nội quy, phương án PCCC tại chỗ, kiểm tra hệ thống điện và tiêu thụ điện; phương tiện, thiết bị PCCC ban đầu, nguồn nước, trụ bơm nước, bể chứa nước, đường đi, hệ thống thoát nạn. Đồng thời, lực lượng PCCC cơ sở của công ty được hướng dẫn kiến thức pháp luật cơ bản về PCCC&CNCH, ứng phó tình huống khẩn cấp xảy ra như sử dụng bình bọt, lăn vòi, kỹ năng vận hành trang thiết bị PCCC tại chỗ.

Đại diện Công ty TNHH Tư Thành, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga cho biết: “Đơn vị chúng tôi luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tự kiểm tra các quy định của đơn vị hướng dẫn PCCC về nhân lực, trang thiết bị, máy móc, phương tiện, bể chứa nước, nguồn nước và các trụ nước trong công ty luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý khi sự cố xảy ra; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ đội PCCC tại chỗ, đảm bảo yêu cầu chuyên môn cơ bản để xử lý tình huống ban đầu”.

Theo đánh giá của Phòng PC07, hiện nay tại các khu vực thành thị, khu dân cư mới đưa vào sử dụng, nguồn nước, trụ nước phục vụ chữa cháy cơ bản bảo đảm do được thiết kế, lắp đặt ngay từ khi được phê duyệt dự án; trước khi đưa vào sử dụng đã được thẩm định. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh hiện có 14.909 hệ thống cấp nước PCCC, trong đó 8.838 trụ nước, 5.952 nguồn nước tự nhiên, 5.119 bể nước cơ sở. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy nổ ở những khu vực này, lực lượng PCCC&CNCH hầu như không gặp khó khăn về nguồn nước chữa cháy. Để đáp ứng yêu cầu thực tế công tác chữa cháy cho toàn tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê đối với các khu vực đô thị không đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định.

Thực hiện quyết định trên, Phòng PC07 đã ban hành các công văn đề nghị công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tiến hành khảo sát, nắm chắc tình trạng giao thông, nguồn nước phục vụ PCCC&CNCH trên địa bàn phụ trách; tham mưu, đề xuất UBND các xã, phường phối hợp với các ban, ngành có liên quan bổ sung, xây bến, bãi, điểm lấy nước, hố thu nước cho xe chữa cháy tại các ao, hồ, sông, suối; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông xuống cấp, không đảm bảo chiều rộng, phá dỡ các bục, bệ, barie, mái che, mái vẩy cho xe chữa cháy, xe CNCH hoạt động. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ sở tại địa phương trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước về cấp nước chữa cháy, bảo đảm giao thông phục vụ công tác PCCC&CNCH; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC; rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là các khu dân cư tập trung, khu đô thị, KCN, cụm công nghiệp. Kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập về nguồn nước phục vụ chữa cháy. Tuyên truyền sâu rộng đến cơ quan quản lý Nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia giải quyết nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Bài và ảnh: Tiến Đạt