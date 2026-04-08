Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Lớp học Công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Quy chế này quy định về tuyển sinh các cấp học và trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp; áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chế quy định việc tổ chức tuyển sinh các trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và trung học nghề. Việc tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm đối với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác; đối với trung học nghề thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cấp trung học phổ thông.

Đối tượng tuyển sinh được xác định cụ thể theo từng trình độ đào tạo; trong đó quy định rõ điều kiện dự tuyển đối với người học đã tốt nghiệp các cấp học tương ứng. Quy chế cũng quy định đối với một số đối tượng đặc thù như người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài có nhu cầu học tập tại Việt Nam theo quy định.

Dự thảo quy định các hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định; quy định về hồ sơ, thủ tục đăng kí dự tuyển, hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hệ thống tuyển sinh.

Về xác định số lượng tuyển sinh, dự thảo bổ sung quy định nguyên tắc và tiêu chí, theo đó cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực; đồng thời được linh hoạt điều chỉnh số lượng tuyển sinh theo từng ngành, nghề và trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để thay thế Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây)./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Giáo dục nghề nghiệp #Quy định #Quy chế tuyển sinh #Bộ giáo dục và đào tạo #Công bố #Luật Giáo dục #Phát triển kinh tế #Công an nhân dân #Người nước ngoài #cơ sở

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vi phạm trong sử dụng giáo viên nước ngoài tại cơ sở Mầm non

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sự gia tăng nhu cầu học ngoại ngữ từ sớm kéo theo việc sử dụng giáo viên nước ngoài tại các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những "lỗ hổng" trong quản lý đang dần bộc lộ, khi vẫn còn tình trạng sử dụng lao động...
Tạo dựng nền tảng tư duy, sáng tạo và khám phá

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các bậc học khác, giáo dục STEM ở cấp tiểu học đang ngày càng được chú trọng như một hướng tiếp cận mới nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp các em học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê học tập mà còn tạo nền...
Kết nối doanh nghiệp – Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ "Poly Connect Fest 2026", Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh