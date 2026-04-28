Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Tham dự hội thi có 59 đồng chí là báo cáo viên các đồn biên phòng và các phòng chuyên môn.

Toàn cảnh hội thi.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Tham gia hội thi mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: Soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Các thí sinh lựa chọn nội dung thi gắn với cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị nơi thí sinh công tác.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội đến với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân”.

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân khu vực biên giới đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 được tổ chức nhằm đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên trong toàn BĐBP tỉnh.

Các thí sinh tham dự hội thi.

Thông qua hội thi, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tuyển chọn, lựa chọn đội thi cấp Bộ Tư lệnh, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, phương pháp tuyên truyền sinh động, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Hoàng Lan

#Báo cáo viên #BĐBP #Hội thi #giáo dục chính trị tư tưởng

