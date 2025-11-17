Bồ Đào Nha và Na Uy đoạt vé World Cup 2026; Đà Nẵng loại SLNA, vào tứ kết Cúp Quốc gia

Đà Nẵng thắng kịch tính, loại SLNA vào tứ kết Cúp Quốc gia

Đà Nẵng đánh bại SLNA 3-2 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 để giành vé vào tứ kết.

Đà Nẵng giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Anh Tuấn và Makaric, trong khi SLNA chơi lỏng lẻo và thiếu gắn kết. Sang hiệp hai, đội chủ nhà càng khó khăn hơn khi Dale Moore nhận thẻ đỏ.

Dù Olaha rút ngắn 1-2 trên chấm 11 m và ghi thêm một bàn ở phút 90, SLNA vẫn không thể lật ngược tình thế. Đà Nẵng chơi tỉnh táo, tận dụng cơ hội phản công để Đình Duy ghi bàn quyết định, khép lại chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Lê Quang Liêm dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm tan vỡ giấc mơ vào tứ kết World Cup cờ vua 2025 sau khi thất bại 3,5-4,5 trước kỳ thủ Đức Alexander Donchenko ở loạt tie-break tối 16/11.

Quang Liêm dừng bước ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 trước Alexander Donchenko (Ảnh: FIDE).

Sau hai ván cờ tiêu chuẩn bất phân thắng bại, cả hai bước vào các lượt cờ nhanh và cờ chớp đầy căng thẳng. Quang Liêm nhiều lần gỡ hòa, thậm chí thắng những ván quan trọng khi chịu áp lực phải thắng, nhưng lại mắc sai lầm ở các ván quyết định.

Ở ván chớp cuối cùng, anh cầm quân đen và không thể chống đỡ trước Donchenko, chấp nhận dừng bước. Dù bị loại ở vòng 5, Quang Liêm vẫn lập cột mốc mới trong sự nghiệp khi lần đầu tiên tiến sâu đến vòng này và nhận phần thưởng 25.000 USD.

Bồ Đào Nha và Na Uy đoạt vé World Cup 2026, Italy rơi vào vòng play-off

Bồ Đào Nha và Na Uy trở thành hai đội tuyển mới nhất giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026 sau loạt trận cuối vòng loại châu Âu.

Bồ Đào Nha thắng hủy diệt, giành vé dự World Cup 2026. (Nguồn: AFP)

Ở bảng F, Bồ Đào Nha thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Armenia 9-1, với hat-trick của João Neves và Bruno Fernandes. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Roberto Martínez đứng nhất bảng, chính thức góp mặt tại World Cup lần thứ 8 trong lịch sử.

Haaland lần đầu được góp mặt ở một giải đấu lớn cấp quốc gia.

Tại bảng I, Na Uy tạo cú sốc khi thắng ngược Italy 4-1 ngay tại San Siro. Sau khi bị dẫn trước, Na Uy bùng nổ trong hiệp hai với các bàn thắng của Nusa, Strand Larsen và cú đúp của Haaland, qua đó toàn thắng 8 trận và giành vé trực tiếp.

Ngược lại, Italy tiếp tục rơi vào cảnh phải đá play-off để tìm suất tham dự, đối mặt nguy cơ lặp lại bi kịch như hai kỳ World Cup gần nhất.

Troy Parrott ghi 5 bàn ở hai trận gần nhất để giúp Ireland nuôi hy vọng đi tiếp. (Nguồn: AP)

Ở một diễn biến khác, Ireland giành suất play-off đầy kịch tính sau khi ngược dòng thắng Hungary 3-2, với cú hat-trick của Troy Parrott, tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026.

Tuyển Anh toàn thắng vòng loại, lập chuỗi kỷ lục chưa từng có

Tuyển Anh đánh bại Albania 2-0, qua đó trở thành đội châu Âu đầu tiên toàn thắng 8 trận vòng loại World Cup mà không thủng lưới, tái lập kỳ tích Nam Tư năm 1954 nhưng trong hành trình dài gấp đôi.

Kane có phong độ thăng hoa.

Đây cũng là lần đầu “Tam sư” thắng 11 trận liên tiếp. Dù HLV Tuchel thực hiện tới 7 thay đổi trong đội hình, Anh vẫn kiểm soát thế trận, nhưng phải sang hiệp hai mới khai thông nhờ cú đúp của Harry Kane ở phút 74 và 83.

Albania gây nhiều khó khăn, thậm chí suýt ghi bàn, nhưng vẫn phải nhận thất bại đầu tiên sau 9 trận bất bại và chuẩn bị bước vào vòng play-off đầy áp lực.

Tin vắn nổi bật: CLB nữ TP HCM thắng Lion City Sailors 2-0 ở lượt thứ hai bảng A Cúp C1 nữ châu Á, trong trận đấu đầy bế tắc trước hàng thủ dày đặc. Hai bàn muộn của Bảo Châu và K’Thủa giúp đội chắc suất vào tứ kết. Sir Alex Ferguson khen thủ môn tân binh Senne Lammens vì phong độ ấn tượng sau vài trận đầu cho MU. Lammens nhanh chóng trở thành điểm sáng trong kế hoạch tái thiết trị giá hơn 200 triệu bảng, giúp đội bóng lấy lại niềm tin sau mùa giải thất vọng. MU sẽ không kích hoạt điều khoản gọi lại Rashford trong tháng 1. Dù anh chơi hay tại Barca, HLV Ruben Amorim cho rằng Rashford không còn phù hợp với kế hoạch hiện tại của “Quỷ đỏ”.

