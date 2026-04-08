Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 8/4, Ban Chỉ đạo Bầu cử Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện chỉ huy Ban CHPT các khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn 762 và trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử Bộ CHQS tỉnh khẳng định, những kết quả và bài học kinh nghiệm đạt được là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh tiếp tục vận dụng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Ngọc Lê (CTV)