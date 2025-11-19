Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát động thi đua tăng tốc, bứt phá

Sáng 19/11, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan và cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đợt thi đua diễn ra từ 19/11/2025 đến 31/01/2026, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và ý chí quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tổ chức, gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo phong trào thi đua rộng khắp, chiều sâu, hiệu quả.

Các hoạt động thi đua gắn với tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục hạn chế, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực phấn đấu trong toàn lực lượng.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Văn Sâm trao Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 cho Ban Tài chính Bộ CHQS tỉnh vì thành tích trong phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2021-2025.

