Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 6/5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 762. Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật và Trưởng các ban, ngành liên quan.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Sáng ngày 6/5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 762. Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật và Trưởng các ban, ngành liên quan.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn đã trực tiếp theo dõi nội dung huấn luyện của chiến sĩ mới trên thao trường và gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương sự tích cực, chủ động của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, kịp thời động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ mới học tập, công tác, sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Cùng với đó nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #Chiến sĩ mới #Huấn luyện #Kiểm tra #công tác #Trung đoàn 762 #Đại tá #Chính trị #Quân sự #Phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo...
[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời...
[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 72 năm, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập...
Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây hơn 7 thập kỷ, tại mặt trận Điện Biên Phủ nóng bỏng, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, quân và dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Trong bản anh hùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh