Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Sáng ngày 6/5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 762. Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật và Trưởng các ban, ngành liên quan.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn đã trực tiếp theo dõi nội dung huấn luyện của chiến sĩ mới trên thao trường và gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đơn vị.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương sự tích cực, chủ động của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, kịp thời động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ mới học tập, công tác, sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Cùng với đó nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)