Bộ CHQS tỉnh: Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Sáng 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự và phát biểu bế mạc; cùng dự có đồng chí Thượng tá Hà Quang Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

Sau 1,5 ngày tổ chức thi, 23 đồng chí là Báo cáo viên cấp cơ sở đã hoàn thành các phần thi theo quy định. Ban Tổ chức đã chỉ đạo sâu sát, điều hành chặt chẽ; Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong của từng thí sinh.

Thông qua hội thi, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa nghị quyết các cấp sớm đi vào thực tiễn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các Báo cáo viên đạt thành tích cao; đồng thời cấp giấy chứng nhận “Báo cáo viên giỏi năm 2026” cho 100% Báo cáo viên tham gia hội thi. Trong đó, Đại tá Trịnh Ngọc Hưng, Chính ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Triệu Sơn và Trung tá Lê Khắc Thành, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đạt giải Nhất trong Hội thi.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)