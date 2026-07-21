Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết

Sáng 21/7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với phường Hạc Thành tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết tặng gia đình Bà Nguyễn Thị Cầu ở tổ dân phố Phan Đình Phùng.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và phường Hạc Thành trao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Cầu.

Bà Nguyễn Thị Cầu, sinh năm 1952, thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình chỉ có hai mẹ con, nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về triển khai xây dựng Nhà Đại đoàn kết, Ban CHQS phường Hạc Thành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình.

Công trình được khởi công ngày 12/6/2026, quy mô nhà cấp 4, diện tích 60m2. Sau gần 1,5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, an toàn và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 224,5 triệu đồng, trong đó Học viện Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 40 triệu đồng; Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành vận động 50 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ phường đóng góp 54,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban CHQS phường còn huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia 25 ngày công tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng và vệ sinh công trình.

Ngọc Lê (CTV)