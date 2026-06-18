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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Ngọc Lê - Thu Phương (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17 và 18/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh đoàn tiên phong, quyết thắng”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Ngày 17 và 18/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh đoàn tiên phong, quyết thắng”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Một tiết mục tham gia hội thi.

Tham gia hội thi gồm có Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Đoàn cơ sở Trung đoàn 762 và Liên chi đoàn Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Kiến thức; Kỹ năng cán bộ đoàn và Tuyên truyền viên trẻ.

Hội thi nhằm bồi dưỡng nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đoàn cơ sở Trung đoàn 762; giải Nhì cho Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu; giải Ba cho Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Liên chi đoàn Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia.

Ngọc Lê - Thu Phương (CTV)

Từ khóa:

#Cán bộ đoàn #tuyên truyền viên #Hội thi #Đảo Mê #cơ sở #Trung đoàn 762 #Tĩnh Gia #Thủ lĩnh #Quân sự #nâng cao trình độ lý luận

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